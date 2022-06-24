Огородники рассказали, как вырастить вкусную и сочную свёклу

Оказывается, хоть свёкла и давно выращивается в наших огородах и одна из любимых культур на нашем столе, но необходимо знать некоторые ее особенности.

Шаг 1. Не забывайте прореживать грядки:

Главный плюс от прореживания свеклы – появляется больше свободного места, а значит, плоды формируются более крупные. Самая жизнеспособная и сильная группа всходов останется, что повысит урожайность. К тому же, будет налажен к растениям поток нужных полезных веществ из почвы и солнечного света, свекла не любит находиться в тени.

Этапы:

Через 5-10 дней после всходов, когда появляются 2 листка. Нужно убирать самые слабые ростки. Сначала полить, потом удалить от 1 до 5 экземпляров, оставить крепкие саженцы. Углубления засыпать, немного уплотнить.

Через 3 недели, когда уже сформируются 3 листка. Нужно выдергивать тот росток, что внешне выглядит более слабым.

Такой способ прореживания подходит многосемянным сортам, у которых появляется от 3 до 7 ростков. Поэтому потребуется 2 этапа для пересмотра всходов. Если свекла одноростковая, то сокращать не нужно. У двусемянных сортов проводят только на 5-10 день.

Шаг 2. Занимайтесь рыхлением грядок:

Рыхлить грунт нужно для налаживания воздухообмена к корневой системе. Начинать рекомендуется еще до прорастания семян, этот процесс поможет активизировать всходы. Как сделать: после 4 дней от посева аккуратно пройдитесь рыхлителем, не трогая саженцы инструментом.

После проклевывания свеклы обработайте междурядья. Когда будет уже 5 листков, опускайтесь в землю на 6-8 см.

Непосредственно вокруг корнеплодов лучше не рыхлить, свекла не любит слишком легкую текстуру почвы. Окучивание не требуется для появившейся ботвы, так как культура растет таким образом, что часть овоща выступает над верхним слоем земли. Проводить для свеклы рыхление нужно регулярно, особенно после полива или дождя.

Шаг 3. Правильно поливайте:

Регулярные поливы помогают ускорить разрастание ботвы и формирование плодов. Если воды не будет хватать, то овощи получатся жесткими и неприятными на вкус. После начала активного роста саженцев, то есть в июне, поливайте 2-3 раза в неделю.

Но с учетом погоды, если слишком засушливо, то можно чаще. Как придет август, сократите полив, а за 1-2 недели до сбора урожая прекратите.

Обращайте внимание на разновидность почвы. Если грунт сухой, песчаный, то поливать грядки придется чаще. Для глинистых или же торфяных участков увлажнение проводится реже. В среднем рекомендуется брать на 1 м 2 от 7 до 15 литров воды.

Если жарко, дождя нет, то можно увеличить до 20 литров. Слишком много и часто поливать не нужно, это небезопасно для корней.

Шаг 4. Удобряйте посадки:

Обязательное условие для получения большого и вкусного урожая – подкормки. Отлично подойдут минеральные удобрения. Может помочь также органическая подпитка. Свежий навоз лучше не применять, это ведет к огрубению плодов, снижению иммунитета при атаке грибковых возбудителей.

Традиционно выполняется 3 подкормки:

при появлении 3-4 листков – раствор мочевины (1 ложка на 10 л воды) или куриного помета (1:15);

через 2 недели – по 1 ст. л. калимагнезии, суперфосфата, 1 ч. л. мочевины, 0,5 ч. л. борной кислоты и 1 г марганцовки на 10 л;

в августе, за 1 месяц до сбора урожая, – на 10 л воды 1 ложка калиевого сульфата и 3 ложки суперфосфата.

Рекомендуется поливать свеклу по листьям солевым раствором. Тогда корнеплоды получатся более сладкими. Для этого 15-20 г соли растворите в 10 литрах воды. Обрабатывайте грядки за сезон 2 или 3 раза. Поможет полив и от дефицита натрия, который проявляет себя покраснением прожилок в ботве.

Шаг 5. Выполняйте профилактику от болезней:

Первый этап – выполнение всех предыдущих шагов, они повысят защищенность растения от вредителей или болезней. Однако таких мер бывает не всегда достаточно, потому посадки все равно остаются уязвимыми. Особенно опасны ситуации, когда севооборот выполняется не по правилам, свеклу высаживают после капусты или моркови. Что же можно сделать?

Профилактика начинается еще с подготовки почвы. Если она слишком кислая, то вносится известь, но в небольшом количестве. Этим средством можно увеличить риск развития парши в случаях превышения дозировки.

От грибков помогают фунгициды, которыми на стадии после посева рекомендуется обработать грядку. Для регионов с влажной и прохладной погодой такие обработки тоже нужны обязательно, чтобы защитить от мучнистой росы. От свекловичной мухи регулярно убирайте сорняки, осенью перекапывайте грунт.

Шаг 6. Собирайте урожай правильно:

Раннеспелые сорта убирать нужно в первой половине июля, но не меньше, чем спустя 2,5 месяца после всходов. Продолжайте этот сбор до осени, а в сентябре, обязательно в солнечный день, начните массовое выкапывание свеклы.

Спешить нельзя – иначе урожай быстро сгниет и плохо будет храниться. Поздняя уборка приведет к подмораживанию плодов, накоплению нитратов. Выдергивать на поверхность корнеплоды нужно аккуратно, чтобы не повредить. Ботву срезать лучше на 2-3 см от основания, останется пенек.