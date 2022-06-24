Жители освобождённой в ЛНР Катериновки рассказали о том, что служащие ВСУ грабили их дома.

Проживающие в селе Катериновка, которое освободили военнослужащие РФ и ЛНР, рассказали о том, что перед отступлением бойцы ВСУ забирали из домов местных жителей всё, что могли унести с собой.

Помимо того, что украинские военные украли имущество из домов жителей Катериновки, пять легковых автомобилей, они также застрели одного мирного жителя. После случившегося, жители села встречали российских освободителей со слезами радости на глазах.

Примечательно, что ещё вчера вечером в своём Telegram-канале лидер Чечни Рамзан Кадыров рассказал своим подписчикам об освобождении села Катериновка в Луганской Народной Республике.