Дачники рассказали, какие цветы лучше посеять в июне-июле
Первая половина лета – самое подходящее время для посева многолетников. По характеристикам всё идеально: освещение, длина светового дня, температура воздуха.
Наперстянка:
Самая распространенная – наперстянка пурпурная (Digitalis purpurea), двулетнее растение. Также существуют и отличаются оригинальным обликом многолетние виды наперстянки – наперстянка железистая (Digitalis ferruginea), наперстянка мелкоцветковая (Digitalis parviflora).
Штокроза:
Штокроза розовая, или обыкновенная (Alcea rosea). Популярное растение семейства Мальвовые. Окраска разнообразна, соцветия простые и махровые. В палисаднике выглядит замечательно. Семена крупные, их легко сеять. На следующий год примерно в конце июня уже начнется цветение.
Гвоздика турецкая:
Гвоздика бородатая, или турецкая (Dianthus barbatus) так хорошо размножается самосевом, что, являясь двулетником, часто не нуждается в ежегодном досеве. Одни розетки цветут, другие подрастают для цветения в следующем году.
Гвоздика пышная:
Гвоздика пышная (Dianthus superbus), многолетник. Интересна тем, что лепестки ее цветков очень рассеченные, выглядят как кружева. При этом цветки ароматные, что является одним из достоинств этой гвоздики.
Аквилегия:
Аквилегия, или водосбор (Aquilegia) также легко размножается самосевом. Однако следует помнить, что при этом сортовые признаки некогда посеянных растений могут изменяться.
Незабудка и Виола:
Незабудки (Myosotis) и Виолы (Viola), или Анютины глазки – традиционно высеваем в июне-июле для цветения в следующем году. Растения в дальнейшем прекрасно размножаются самосевом, особенно незабудки.
Лакфиоль:
Лакфиоль, или Желтушник Чери (Erysimum ×cheiri) – любопытное растение. При посеве в июне всходы появляются буквально через 10 дней. Легко всходит в открытом грунте. А на подоконнике рассада не всегда удается, потому что нет нужного перепада между дневными и ночными температурами. Красивое растение. С ароматными, ярких расцветок цветками.
Колокольчик средний:
Колокольчик средний (Campanula medium) – двулетник, иногда «ведет себя» как малолетник. Замечательное растение. Его красивые колокольчики настолько крепкие, что кажется, сделаны из воска или пластика. Куст стройный, замечательный. Примерно в середине июня в следующем году начнется бутонизация, если в июне-июле этого года посеять в грунт.
Анхуза лазурная:
Анхуза лазурная (Anchusa azurea), или воловик – из довольно редких растений. Ее можно посеять и затем выращивать не только в грунте, но посадить в кашпо, и это будет волна синего цвета, ниспадающая каскадом из горшочка.
Опубликовано: Ангелина Крент
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