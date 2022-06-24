Дачники рассказали, какие цветы лучше посеять в июне-июле

Первая половина лета – самое подходящее время для посева многолетников. По характеристикам всё идеально: освещение, длина светового дня, температура воздуха.

Наперстянка:

Самая распространенная – наперстянка пурпурная (Digitalis purpurea), двулетнее растение. Также существуют и отличаются оригинальным обликом многолетние виды наперстянки – наперстянка железистая (Digitalis ferruginea), наперстянка мелкоцветковая (Digitalis parviflora).

Штокроза:

Штокроза розовая, или обыкновенная (Alcea rosea). Популярное растение семейства Мальвовые. Окраска разнообразна, соцветия простые и махровые. В палисаднике выглядит замечательно. Семена крупные, их легко сеять. На следующий год примерно в конце июня уже начнется цветение.

Гвоздика турецкая:

Гвоздика бородатая, или турецкая (Dianthus barbatus) так хорошо размножается самосевом, что, являясь двулетником, часто не нуждается в ежегодном досеве. Одни розетки цветут, другие подрастают для цветения в следующем году.

Гвоздика пышная:

Гвоздика пышная (Dianthus superbus), многолетник. Интересна тем, что лепестки ее цветков очень рассеченные, выглядят как кружева. При этом цветки ароматные, что является одним из достоинств этой гвоздики.

Аквилегия:

Аквилегия, или водосбор (Aquilegia) также легко размножается самосевом. Однако следует помнить, что при этом сортовые признаки некогда посеянных растений могут изменяться.

Незабудка и Виола:

Незабудки (Myosotis) и Виолы (Viola), или Анютины глазки – традиционно высеваем в июне-июле для цветения в следующем году. Растения в дальнейшем прекрасно размножаются самосевом, особенно незабудки.

Лакфиоль:

Лакфиоль, или Желтушник Чери (Erysimum ×cheiri) – любопытное растение. При посеве в июне всходы появляются буквально через 10 дней. Легко всходит в открытом грунте. А на подоконнике рассада не всегда удается, потому что нет нужного перепада между дневными и ночными температурами. Красивое растение. С ароматными, ярких расцветок цветками.

Колокольчик средний:

Колокольчик средний (Campanula medium) – двулетник, иногда «ведет себя» как малолетник. Замечательное растение. Его красивые колокольчики настолько крепкие, что кажется, сделаны из воска или пластика. Куст стройный, замечательный. Примерно в середине июня в следующем году начнется бутонизация, если в июне-июле этого года посеять в грунт.

Анхуза лазурная:

Анхуза лазурная (Anchusa azurea), или воловик – из довольно редких растений. Ее можно посеять и затем выращивать не только в грунте, но посадить в кашпо, и это будет волна синего цвета, ниспадающая каскадом из горшочка.