Пентагон объяснил нежелание Байдена поставлять Украине некоторые виды оружия
Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил о нежелании Байдена отправлять на Украину некоторые виды вооружений.
24 июня официальный представитель американского оборонного ведомства "Пентагон" Джон Кирби публично признал, что администрация Джо Байдена систематически отказывается от отправки определённых типов оружия Киеву.
По словам Кирби, подобные ограничения в поставках вооружений из США на Украину связаны и постоянными изменениями потребностей ВСУ ввиду высокой динамики боевых действий, которые меняет нужды украинских солдат в том или ином виде вооружений.
"С эволюцией и развитием войны их нужды эволюционируют, и наш вклад эволюционирует", - констатировал Джон Кирби в ходе очередного брифинга в Белом доме.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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