Чавес: давление НАТО на Россию провоцирует продовольственный кризис в мире

Венесуэльский политик Хулио Чавес обвинил НАТО в давлении на Россию, которое приводит мир к усилению продовольственного кризиса.

24 июня депутат Венесуэлы Хулио Чавес дал интервью российским журналистам, где сообщил, что санкционное и стратегическое военное давление Североатлантического альянса на Россию приводит к повальной нехватке продуктов питания в большинстве стран мира.

Чавес отмечает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о неизбежности энергетического кризиса из-за антироссийских санкций стран коллективного Запада против ископаемых источников энергии, разрабатываемых и продаваемых Россией.

При этом Хулио Чавес признал, что страны НАТО ведут войну против России на территории Украины, спонсируя ВСУ и предоставляя украинским солдатам современное оружие.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 
 

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