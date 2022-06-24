Чавес: давление НАТО на Россию провоцирует продовольственный кризис в мире
Венесуэльский политик Хулио Чавес обвинил НАТО в давлении на Россию, которое приводит мир к усилению продовольственного кризиса.
24 июня депутат Венесуэлы Хулио Чавес дал интервью российским журналистам, где сообщил, что санкционное и стратегическое военное давление Североатлантического альянса на Россию приводит к повальной нехватке продуктов питания в большинстве стран мира.
Чавес отмечает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о неизбежности энергетического кризиса из-за антироссийских санкций стран коллективного Запада против ископаемых источников энергии, разрабатываемых и продаваемых Россией.
При этом Хулио Чавес признал, что страны НАТО ведут войну против России на территории Украины, спонсируя ВСУ и предоставляя украинским солдатам современное оружие.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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