Guardian: Джонсон просит НАТО и G7 не допустить «плохого мира» на Украине

Премьер-министр Великобритании обратился к НАТО и G7 с просьбой о недопущении подписания «плохого мира» Украиной.

Согласно информации газеты британской The Guardian премьер-министр Соединённого королевства Великобритании Борис Джонсон выступил с просьбой к НАТО и G7 в ходе своего визита в Руанду.

"Мое послание коллегам из G7 и НАТО, в частности, будет звучать так: "Сейчас не время поощрять украинцев соглашаться на плохой мир, на мир, для которого им предлагается отдать куски своей территории в обмен на прекращение огня. Я думаю, что это было бы катастрофой", - сказал Джонсон во время своего выступления.

Стоит отметить, что 28-30 июня в Мадриде состоится очередной саммит НАТО, на котором североатлантический альянс объявит о новой стратегической концепции расстановке сил в Европе.