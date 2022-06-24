Guardian: Джонсон просит НАТО и G7 не допустить «плохого мира» на Украине
Премьер-министр Великобритании обратился к НАТО и G7 с просьбой о недопущении подписания «плохого мира» Украиной.
Согласно информации газеты британской The Guardian премьер-министр Соединённого королевства Великобритании Борис Джонсон выступил с просьбой к НАТО и G7 в ходе своего визита в Руанду.
"Мое послание коллегам из G7 и НАТО, в частности, будет звучать так: "Сейчас не время поощрять украинцев соглашаться на плохой мир, на мир, для которого им предлагается отдать куски своей территории в обмен на прекращение огня. Я думаю, что это было бы катастрофой", - сказал Джонсон во время своего выступления.
Стоит отметить, что 28-30 июня в Мадриде состоится очередной саммит НАТО, на котором североатлантический альянс объявит о новой стратегической концепции расстановке сил в Европе.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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