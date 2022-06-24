Кулеба рассказал, благодаря кому Украина получила статус кандидата в ЕС
Украинский дипломат Дмитрий Кулеба рассказал о роли визита европейских лидеров в Киев для получения Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский союз.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телеэфире высказал своё мнение касательно решающей роли в получении Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.
Кулеба считает, что важнейшим моментом стал недавний визит в Киев европейских лидеров самых влиятельных стран ЕС, а именно Эммануэля Макрона, Олафа Шольца, Марио Драги и Клауса Йоханниса.
"Список скептиков был известен давно. Это и Нидерланды, и Дания, Швеция, Португалия все они имели определенное видение. Германия была в этом лагере. Очень важную роль сыграл президент Франции Эммануэль Макрон, и я обращу внимание, что именно во время председательства Франции это решение принято. Это была принципиальная позиция сделать это именно сейчас", - заявил Дмитрий Кулеба в эфире единого телемарафона.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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