Американские компании Nike и Cisco навсегда покидают Россию
В четверг, 23 июня две американские компании — производитель спортивной одежды Nike и производитель телекоммуникационного оборудования Cisco — объявили о полном уходе с российского рынка, сообщает агентство Reuters.
Nike полностью уходит из России, сообщил в четверг агентству Reuters американский производитель спортивной одежды. Это произошло через три месяца после того, как компания приостановила свою деятельность в стране.
3 марта компания-производитель одежды объявила, что в ответ на действия Москвы в Украине она временно приостанавливает работу всех своих магазинов в России которые принадлежат или управляются Nike.
"Nike принимает решение покинуть российский рынок. Наш приоритет — обеспечить полную поддержку наших сотрудников в ответственном ограничении нашего бизнеса в ближайшие месяцы", — говорится в заявлении компании, направленном агентству Reuters.
Также в четверг производитель телекоммуникационного оборудования Cisco сообщил об окончательном прекращении деятельности в России и Беларуси, сообщает агентство Reuters. Американская компания также приостановила коммерческую деятельность, в том числе продажи и обслуживание оборудования.
Таким образом, оба бренда присоединяются к растущему списку тех, кто полностью отказался от работы в России. Среди них такие бренды, как McDonald's, Renault, BP, eBay, Netflix и Shell.
Опубликовано: Николай Скира
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