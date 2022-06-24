Минобороны: Четыре человека погибли при крушении самолета Ил-76 под Рязанью

В Рязанской области потерпел крушение самолет Ил-76, на борту которого находились люди.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о крушении грузового самолета Ил-76 неподалеку от города Рязань.

Крушение произошло во время выполнения пилотами учебно-тренировочного полета, сообщает информационное агентство ТАСС.

В ходе полета пилоты выявили неисправность одного из двигателей, в результате чего приняли решение пойти на аварийную посадку.

"Военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области из-за неисправности двигателя, сообщили в Минобороны РФ", - говорится в сообщении ТАСС.

При этом в ходе жесткой посадки прямо на грунт от полученных травм скончались четыре человека, передает источник.

Опубликовано: Николй Скира

 
 

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