Минобороны: Четыре человека погибли при крушении самолета Ил-76 под Рязанью

В Рязанской области потерпел крушение самолет Ил-76, на борту которого находились люди.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о крушении грузового самолета Ил-76 неподалеку от города Рязань.

Крушение произошло во время выполнения пилотами учебно-тренировочного полета, сообщает информационное агентство ТАСС.

В ходе полета пилоты выявили неисправность одного из двигателей, в результате чего приняли решение пойти на аварийную посадку.

"Военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области из-за неисправности двигателя, сообщили в Минобороны РФ", - говорится в сообщении ТАСС.

При этом в ходе жесткой посадки прямо на грунт от полученных травм скончались четыре человека, передает источник.