Зеленский решил поменять главу СБУ, узнало Politico

Politico, опираясь на свои источники, сообщает, что офис на Банковой решил сменить Ивана Баканова на посту главы СБУ.

По информации издания, эти сведения уже подтвердили в дипломатических и политических кругах.

«Мы крайне недовольны его работой и предпринимаем шаги, чтобы избавиться от него», — заявил изданию источник, близкий к Зеленскому.

По мнению источников Politico, недовольство работой СБУ возникло сразу после 24 февраля. Не смотря на кураторство Запада и различные возможности в получении опережающей информации, СБУ все же не смогла противостоять различным операциям российской агентуры. А белорусские спецподразделения провели у него под носом свою спецоперацию по освобождению граждан, заблокированных с началом СВО на Украине.