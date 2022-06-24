Илон Маск: Новые заводы Tesla в Германии и Техасе - это огромные сжигатели денег

Илон Маск пожаловался, что новые заводы Tesla по производству электромобилей в Грюнхайде под Берлином и в американском Техасе теряют миллиарды долларов.

Во вторник, 21 июня глава компании Илон Маск объявил о ликвидации 3,5% рабочих мест, подтвердив, что ожидает рецессии в США в ближайшее время. А в опубликованном 22 июня интервью он признался, что это не единственные трудности его компании.

Новые заводы по производству электромобилей Tesla в Грюнхайде под Берлином и в Остине (штат Техас, США) теряют миллиарды долларов .

"Оба завода в Берлине и Остине теперь превратились в гигантские сжигатели денег", — сказал Илон Маск в интервью фан-клубу Tesla Owners of Silicon Valley в мае.

По словам Маска, причиной проблем является нехватка аккумуляторов и проблемы с цепочками поставок, связанные с ситуацией в китайских портах. Завод в Техасе находится в гораздо худшем положении, чем завод в Грюнхайде под Берлином. Маск жалуется, что в настоящее время с конвейера в Остине сходит ничтожное количество автомобилей.

Он объясняет, что есть трудности с увеличением производства новых аккумуляторов Tesla 4680, а компоненты для производства традиционных аккумуляторов 2170 "застряли в порту в Китае". Завод в Грюнхайде находится в немного лучшем положении, поскольку с самого начала использует традиционные батареи 2170.

По словам генерального директора Tesla, последние два года и постоянные сбои в цепочках поставок в автомобильной промышленности были "абсолютным кошмаром".

"Это еще не конец", — предупредил он.

По словам Маска, теперь Tesla хочет сохранить производство, чтобы платить рабочим и избежать банкротства.

Несмотря на резкие слова Илона Маска, рынки США отреагировали относительно спокойно. Акции Tesla потеряли в цене всего 0,8%, отмечает портал tagesschau.de.