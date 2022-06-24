Соцсети критикуют Байдена после публикации шпаргалки, «на ядерном чемоданчике у него такая же инструкция?!»
FoxNews обнародовал фото на котором размещена инструкция для президента США Джо Байдена по проведению брифинга с журналистами.
Напоминалки, которые пишут Байдену помощники, представляют большую поддержку, страдающему деменцией 79 летнему президенту США.
На фото в инструкции для президента Байдена говорится следующее:
ТЫ заходишь в зал «Рузвельт» и здороваешься с участниками,
⁃ ТЫ занимаешь СВОЁ место,
⁃ Заходит пресса,
⁃ ТЫ даёшь краткий комментарий (2 минуты),
⁃ ТЫ задаёшь вопрос Лиз Шулер, СЕО AFL-CIO (пометка: Лиз будет по видеосвязи),
⁃ ТЫ благодаришь участников,
⁃ ТЫ уходишь.
Соцсети расценили этот сюжет FoxNews, как повод поиздеваться над самым неадекватным президентом США за всю историю.
«Оцените состояние «американского лидера», который ведёт необъявленную войну с Россией. А на «ядерном чемоданчике» у него такая же инструкция?! «Открой, протри.. нажми»?!», - пишут пользователи.
Также многие комментаторы не исключают опасность принятия Байденом неадекватных решений, которые могут привести к самым печальным событиям в истории человечества, развязать мировую войну.
Опубликовано: Тарас Медведев
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