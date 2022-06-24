Мюллер заявил, что «Северный поток» полностью остановит поставки в Германию 11 июля

Поставки российского газа в Германию полностью остановятся, считает президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

«Мы не можем этого исключать», — сказал он в пятницу в АРД «Моргенмагазин». Именно поэтому Федеральное сетевое агентство просчитало различные сценарии.

«Большинство сценариев не очень приятны и означают либо слишком мало газа в конце зимы, либо — очень сложная ситуация — осенью или зимой», - сообщает Мюллер.

Россия уже резко сократила поставки газа по газопроводу «Северный поток-1», теперь промышленность и правительство с трепетом ждут техобслуживания, которое начнется 11 июля.

Процесс, длящийся несколько дней, фактически представляет собой ежегодную рутину. Но на этот раз возникает вопрос, действительно ли Россия снова откроет газовый кран через десять дней.

Федеральное правительство объявило второй из трех уровней чрезвычайной ситуации. Причина этого в том, что Россия значительно сократила поставки газа по балтийскому газопроводу «Северный поток-1». Немцы уже не сомневаются, что может быть объявлен и следующий этап.

Мюллер призвал к экономии энергии.

«Каждый в промышленности и в частном порядке может внести свой вклад в это дело. Это включает в себя свитер, насадку для душа, небольшое уменьшение обогрева — все это помогает», — сказал он.

В любом случае приходится считаться с тем, что потребительские цены могут удвоиться или утроиться в зависимости от ситуации. Поэтому горожанам следует копить деньги и договариваться с арендодателями об уменьшении оплаты к осени.