Подразделение «Э» проводит обыск в «Ельцин Центре», ищут экстремистские материалы
Центр по противодействию экстремизму в пятницу, 24 июня, начал проверку в «Ельцин Центре» Екатеринбурга на предмет наличия там экстремистских материалов.
В эти дни в организации проходит международная научная конференция «История сталинизма» в которой принимает участие представитель запрещенного в РФ НКО «Мемориал».
«В «Ельцин Центре» сейчас Центр по противодействию экстремизму. Повод — проверка данных о распространении экстремистской литературы из «Мемориала», — отметили силовики в комментарии для ТАСС.
Источник подтвердил, что участие в симпозиуме принимает Анатолий Саечников известный, как руководитель одного из направлений работы НКО «Мемориал».
В четверг сотрудники подразделения «Э» повели обыск в офисе «Мемориала», где изъяли 150 экстремистских материалов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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