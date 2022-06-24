Подразделение «Э» проводит обыск в «Ельцин Центре», ищут экстремистские материалы

Центр по противодействию экстремизму в пятницу, 24 июня, начал проверку в «Ельцин Центре» Екатеринбурга на предмет наличия там экстремистских материалов.

В эти дни в организации проходит международная научная конференция «История сталинизма» в которой принимает участие представитель запрещенного в РФ НКО «Мемориал».

«В «Ельцин Центре» сейчас Центр по противодействию экстремизму. Повод — проверка данных о распространении экстремистской литературы из «Мемориала», — отметили силовики в комментарии для ТАСС.

Источник подтвердил, что участие в симпозиуме принимает Анатолий Саечников известный, как руководитель одного из направлений работы НКО «Мемориал».

В четверг сотрудники подразделения «Э» повели обыск в офисе «Мемориала», где изъяли 150 экстремистских материалов.