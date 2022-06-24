МИД Ирака: СК Беларуси не представил доказательств казней поляками иракских мигрантов на границе

МИД Ирака заявил, что доказательств массовых казней иракских иммигрантов поляками на белорусско-польской границе нет, пишет портал Iracinews.



Официальное агентство печати Беларуси БелТА сообщило во вторник, 21 июня, что Следственный комитет Беларуси предоставили иракской стороне материалы о предполагаемых преступлениях, совершенных польскими официальными лицами.

Согласно документам, предоставленным белорусской стороной, польские пограничники совершили преступления против безопасности людей. Жертвами стали 135 граждан Ирака. Белорусы утверждают, что провели расследование и собрали массу доказательств.

Реакция Ирака была немедленной. Как сообщает сайт Iracinews, пресс-секретарь МИД в Багдаде Ахмед Аль-Сахаф заявил, что свидетельств массовых мигрантов на белорусско-польской границе нет.

"Министерство иностранных дел ранее поручило посольству Ирака в Варшаве координировать свои действия с польскими властями после сообщений, распространенных в СМИ, о том, что иракские иммигранты рискуют своей жизнью", — сказал Сахаф.

Представитель МИД Ирака также пояснил, что иракское посольство в Варшаве уже в феврале координировало действия с властями Польши. Потом выяснилось, что информация, распространенная в белорусских СМИ, была ложной.

Тепер. как утверждает Сахаф, также нет никаких документов или доказательств, подтверждающих обвинения Беларуси. У следователей нет ни фотографий, ни показаний свидетелей. Ни один гражданин Ирака не подавал официальную жалобу, которая подтверждала бы легитимность и правдивость белорусских утверждений.

Как пишет WP.pl, белорусы обосновывали свои обвинения на информации, полученной от польского дезертира Эмиля Чечко, который бежал в Беларусь, где и умер в марте этого года.