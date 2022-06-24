Власти Украины подтвердили отступление ВСУ из Северодонецка

Глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай заявил, что Вооруженные силы Украины получили приказ отступать на новые укрепрайны за Северодонецком.

Несмотря на заявления главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о взятии Северодонецка в конце мая 2022 года, бои в окрестностях города продолжались до настоящего времени. Сегодня, 24 июня 2022 года, глава украинской администрации Луганской области Серей Гайдай подтвердил, что ВСУ были вынуждены отступить.

Гайдай подчеркнул, что на данный момент ситуация такова, что «придется отводить наших ребят, так как находится на разбитых позициях нет смысла, потому что с каждым днем количество погибших пропорционально увенчивается». По его словам, ВСУ отсутствуют на новые укрепленные районы.

Накануне, 23 июня 2022 года, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Народная милиция продолжает бои за промышленную зону предприятия «Азот» в Северодонецке и, намерена «освободить» и взять под контроль территорию в ближайшее время.