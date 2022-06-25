Путин заявил о скорой передаче ракетных комплексов «Искандер» Беларуси
Владимир Путин сообщил о намерениях поставить Беларуси российские ракетные комплексы "Искандер".
25 июня президент России Владимир Путин сообщил Александру Лукашенко о намерениях России поставить Минску ракеты класса "Искандер" до конца года.
По словам Путина, российские "Искандеры" попадут в Беларусь через несколько месяцев. При этом президент РФ напомнил, данные комплексы могут использовать не только баллистические, но и ядерные снаряды.
Примечательно, что ранее Александр Лукашенко сообщил о способности Беларуси наладить собственный серийный выпуск "Искандеров" при помощи российских специалистов.
Основное назначение ракетных комплексов «Искандер» — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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