Под Северском уничтожили колонну с командирами 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, бежавших из Лисичанска

Военкоры сообщают, что в районе Северска, при попытке покинуть зону боев были уничтожены представители командования 10-й ГШБ ВСУ.

Как сообщают корреспонденты, разведка группировки «О» обнаружила колонну ВСУ под Северском и провела по ней артобстрел.

После осмотра места уничтожения колонны оказалось, что в ней находились командиры 10 ГШБ, которые решили покинуть лисичанский котел, оставив своих подчиненных.

При уничтожении колонны применялись корректируемые боеприпасы, дополняют военкоры.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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