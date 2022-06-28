Под Северском уничтожили колонну с командирами 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, бежавших из Лисичанска
Военкоры сообщают, что в районе Северска, при попытке покинуть зону боев были уничтожены представители командования 10-й ГШБ ВСУ.
Как сообщают корреспонденты, разведка группировки «О» обнаружила колонну ВСУ под Северском и провела по ней артобстрел.
После осмотра места уничтожения колонны оказалось, что в ней находились командиры 10 ГШБ, которые решили покинуть лисичанский котел, оставив своих подчиненных.
При уничтожении колонны применялись корректируемые боеприпасы, дополняют военкоры.
Опубликовано: Тарас Медведев
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