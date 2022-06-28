Турция даст добро на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, канцелярия Ниинистё

Турция после переговоров в Мадриде на полях саммита НАТО видимо получила разрешение на свои условия и готова снять блокировку на вступление в НАТО Финляндии и Швеции.

Как сегодня сообщили в канцелярии президента Финляндии, «что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО.

Стороны подписали совместное заявление после переговоров в Мадриде.

"Финляндия, Швеция и Турция обязуются оказывать полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга", — говорится в заявлении канцелярии.

Турция наверняка выторговала «головы» главарей Рабочей партии Курдистана, которые находятся на территории Швеции.

Но, по оценкам экспертов любая попытка властей Швеции изменить баланс в радикальном мире, приведет к возмущению курдов.

К слову в Германии по официальным данным курдская группировка, является одной из крупнейших по численности и наиболее организованной. Беженцы из Ирака и Сирии, которые прибывают в Германию, это в основном курды. То же можно сказать и о Швеции. И выдача лидеров группировок приведет к неприятным последствиям для властей этих стран.