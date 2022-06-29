Джонсон: если бы Путин был женщиной, он бы не начал спецоперацию в Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, при каких обстоятельствах Путин не начал бы военную операцию.

29 июня британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Владимир Путин не дал был приказ о старте военной спецоперации на Украине в случае, если бы он был женщиной.

При этом Джонсон отметил, что он не считает Путина представительницей женского пола, и для него принадлежность российского президента к представителям сильного пола очевидна.

Также Борис Джонсон утверждает, что сам факт проведения военной операции в другой стране является классическим примером токсичной маскулинности.