Столтенберг: НАТО признало РФ самой большой угрозой евроатлантическому региону

Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что администрация Альянса официально признала Россию основной угрозой евробезопасности.

29 июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что по итогам сегодняшнего саммита организации в Мадриде НАТО признало Россию самой большой угрозой евроатлантической безопасности.

В документе НАТО также утверждается, что Альянс выступает против расширения сотрудничества между Россией и Китаем на фоне западных санкций, введённых после начала боевых действий на Украине.

Также Столтенберг заявил, что НАТО осуждает внутреннюю и внешнюю политику Китайской Народной республики, но пока не будет признавать её своей угрозой.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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