Минобороны Британии: у Путина синдром «маленького человека»

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Владимир Путин страдает от синдрома "маленького человека".

В среду вечером британский министр обороны Бен Уоллес допустил оскорбительное заявление в адрес Владимира Путина, высказав своё мнение об его самооценке.

"Я безусловно считаю, что взгляд Путина на себя и на мир - это синдром маленького человека, взгляд мачо", - заявил Бен Уоллес, отметив, что премьер-министр Британии Борис Джонсон думает о президенте России так же.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Пеской оперативно отреагировал на заявление Уоллеса, назвав его хамством и неприкрытой агрессией в адрес президента России.