Минобороны Британии: у Путина синдром «маленького человека»
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Владимир Путин страдает от синдрома "маленького человека".
В среду вечером британский министр обороны Бен Уоллес допустил оскорбительное заявление в адрес Владимира Путина, высказав своё мнение об его самооценке.
"Я безусловно считаю, что взгляд Путина на себя и на мир - это синдром маленького человека, взгляд мачо", - заявил Бен Уоллес, отметив, что премьер-министр Британии Борис Джонсон думает о президенте России так же.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Пеской оперативно отреагировал на заявление Уоллеса, назвав его хамством и неприкрытой агрессией в адрес президента России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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