Путин ответил Джонсону на слова о неспособности женщины начать спецоперацию

Владимир Путин ответил на заявления британского премьер-министра Джонсона, сказавшего, что женщина никогда бы не начала военную спецоперацию в другой стране.

Владимир Путин раскритиковал слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который не верит, что женщина способна начать военную операцию на территории другой страны. В ответ на заявления Джонсона Путин привёл конкретный пример подобного события.

"Я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот женщина приняла решение о начале военных действий, где эти острова и где Британия", - заявил Владимир Путин.

Также Путин утверждает, что действия армии Британии на Фолклендских островах являются следствием больших имперских амбиций официального Лондона.