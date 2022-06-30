Путин ответил Джонсону на слова о неспособности женщины начать спецоперацию
Владимир Путин ответил на заявления британского премьер-министра Джонсона, сказавшего, что женщина никогда бы не начала военную спецоперацию в другой стране.
Владимир Путин раскритиковал слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который не верит, что женщина способна начать военную операцию на территории другой страны. В ответ на заявления Джонсона Путин привёл конкретный пример подобного события.
"Я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот женщина приняла решение о начале военных действий, где эти острова и где Британия", - заявил Владимир Путин.
Также Путин утверждает, что действия армии Британии на Фолклендских островах являются следствием больших имперских амбиций официального Лондона.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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