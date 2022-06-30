Лукашенко призвал Путина быть готовым применить ядерное оружие против НАТО

Александр Лукашенко утверждает, что правительство России должно быть готово к применению ядерных вооружений против сил противника.

30 июня состоялись личные переговоры Александра Лукашенко с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, прибывшим в Минск для встречи с белорусским президентом. В ходе беседы Лукашенко выразил озабоченность интенсификацией военных учений НАТО непосредственно у границ Беларуси и России.

Александр Лукашенко утверждает, что Североатлантический альянс отрабатывает ядерные удары по странам Союзного государства, используя самолёты, которые можно оснастить снарядами массового поражения.

По мнению Лукашенко, данное обстоятельство вынуждает Владимира Путина вести подготовку к потенциальному применению ядерного оружия против агрессивно настроенных государств НАТО.