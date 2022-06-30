Экс-глава «Формулы-1» Экклстоун заявил о готовности умереть за Путина

Бывший руководитель "Формулы-1" Берни Экклстоун утверждает, что он готов лично умереть за Владимира Путина при необходимости.

Журналисты британской газеты The Sun взяли интервью у бывшего главы "Формулы-1" Берни Экклстоуном, спросив его мнения о Владимире Путине, с которым бизнесмен знаком лично на протяжении долгого времени.

Экклстоун шокировал английских журналистов, заявив, что Владимир Путин является выдающимся человеком, ввиду чего он готов умереть за президента России, получив пулю.

Также Берни Экклстоун сообщил, что ему не нравится политика Владимира Зеленского, который отказывается от компромиссов с Путиным для завершения боевых действий на Украине.