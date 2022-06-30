В Оренбургской области совершен вооруженный угон катафалка прямо с погоста
В отношении ранее судимого 27-летнего жителя Абдулино Оренбургской области возбуждено уголовное дело об угоне транспортного средства, принадлежавшего ритуальному агентству, сообщает ProOren.ru.
Как сообщается, 25 июня днём обвиняемый подошёл к водителю катафалка и, угрожая ножом, стал требовать деньги.
После ограбления мужчина попытался скрыться, однако водитель вовремя обратился в правоохранительные органы и нападавший был задержан в кратчайшие сроки.
Как сообщили в Абдулинском районном суде, мужчину, обвиняемого в угоне катафалка, могут отправить отбывать срок минимум на 10 лет в колонии строгого режима.
Опубликовано: Тарас Медведев
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