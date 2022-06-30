В Херсоне в результате теракта была взорвана ограда у следственного изолятора

В Бразилии женщины, которым нужен аборт, обращаются к наркоторговцам

23-летняя студентка из Бразилии Шайяна обратилась к торговцам наркотиками, чтобы сделать аборт. Она перевела дилеру около 285 долларов США и через 3 недели получила по почте блистер с 8 таблетками без маркировки.

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