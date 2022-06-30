В Херсоне в результате теракта была взорвана ограда у следственного изолятора

Как сообщали ранее информационные телеграм-каналы, в Херсоне в четверг 30 июня прогремел мощный взрыв.

Сообщения начали поступать в районе 19 часов по МСК.

По уточненным данным при помощи самодельного взрывного устройства взорвана ограда на треритории местного СИЗО.

О том какую цель имела эта диверсия пока можно только догадываться. Информация уточняется.
 

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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