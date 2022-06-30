Джонсон: Зеленский разработал план победы Украины над РФ до конца года

Борис Джонсон утверждает, что администрация Зеленского создала план над Россией в специальной военной операции.

30 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что приезжал в Киев второй раз до начала саммита НАТО в Мадриде с целью узнать, способны ли вооружённые силы Украины победить армию России. По мнению Джонсона, ответ на этот вопрос положительный.

"У Зеленского и его администрации есть видение того, как изменить динамику до конца года в ближайшие несколько месяцев. Потому мы должны помогать Украине настолько, насколько сможем", - констатировал Борис Джонсон.

Также Джонсон сказал, что не может раскрыть план Зеленского целиком, однако отметил, что ВСУ будут полагаться на реактивные системы залпового огня.