Пушилин: ДНР вернула Киеву 37 неспособных воевать бойцов «Азова» и «Айдара»

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о подробностях вчерашнего обмена военнопленными между Киевом и Донецком.

30 июня лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что в ходе состоявшегося вчера обмена пленными с Киевом на Украину вернулись 37 боевиков из полков "Азов" и "Айдар", деятельность которых запрещена в России.

По словам Пушилина, вернувшиеся на родину украинцы более не смогут воевать и даже встать в строй для противостояния с армиями России и Донбасса.

Также Денис Пушилин сообщил, что трибунал над военнопленными из "Азова" в любом случае состоится, и все виновные в совершении военных преступлений украинцы будут наказаны.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 