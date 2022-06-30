Пушилин: ДНР вернула Киеву 37 неспособных воевать бойцов «Азова» и «Айдара»
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о подробностях вчерашнего обмена военнопленными между Киевом и Донецком.
30 июня лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что в ходе состоявшегося вчера обмена пленными с Киевом на Украину вернулись 37 боевиков из полков "Азов" и "Айдар", деятельность которых запрещена в России.
По словам Пушилина, вернувшиеся на родину украинцы более не смогут воевать и даже встать в строй для противостояния с армиями России и Донбасса.
Также Денис Пушилин сообщил, что трибунал над военнопленными из "Азова" в любом случае состоится, и все виновные в совершении военных преступлений украинцы будут наказаны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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