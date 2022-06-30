Пушилин: Иностранные наемники ВСУ в панике бегут из Украины

Иностранные наемники, воюющие на стороне Украину, пытаются покинуть страну.

Иностранные наемники, которые сражаются на стороне Вооруженных сил Украины, не хотят больше продолжать боевые действия.

Многие из них более не намерены сражаться и всячески пытаются покинуть поле боя и, разумеется, территорию Украины.

Об этом рассказал глава самопровозглашенной Донецкой Народной республики Денис Пушилин.

"Число иностранных наёмников, воюющих в Донбассе, снижается. Они пытаются покинуть Украину", - говорится в сообщении

Также он рассказал о подготовке к очередному обмену военнопленными между ДНР и Украиной.