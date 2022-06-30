Группировка «Юг» возразила Генштабу МО Украины в вопросе физического контроля острова Змеиный, «слишком рано»
Слишком поспешным посчитали в оперативном командовании «Юг» идею Генштаба занять Змеиный и наладить там свой гарнизон.
Пресс-секретарь «южан» Наталья Гуменюк изложила позицию руководства.
«Мы должны следить за их поведением (ВС РФ - ред.) с точки зрения группировки кораблей и использования других сил. Еще слишком рано нам формировать форпост на острове Змеиный», - заявила Гуменюк в интервью CNN.
Гуменюк также уточнила, что военные ВСУ «еще не высадились на острове».
Чего им настоятельно не рекомендуют делать российские военкоры. В отличие от неэффективных атак упомянутой группировки «Юг», ВКС России мгновенно сможет установить паритет на острове.
Опубликовано: Тарас Медведев
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