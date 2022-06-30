Группировка «Юг» возразила Генштабу МО Украины в вопросе физического контроля острова Змеиный, «слишком рано»

Слишком поспешным посчитали в оперативном командовании «Юг» идею Генштаба занять Змеиный и наладить там свой гарнизон.

Пресс-секретарь «южан» Наталья Гуменюк изложила позицию руководства.

«Мы должны следить за их поведением (ВС РФ - ред.) с точки зрения группировки кораблей и использования других сил. Еще слишком рано нам формировать форпост на острове Змеиный», - заявила Гуменюк в интервью CNN.

Гуменюк также уточнила, что военные ВСУ «еще не высадились на острове».

Чего им настоятельно не рекомендуют делать российские военкоры. В отличие от неэффективных атак упомянутой группировки «Юг», ВКС России мгновенно сможет установить паритет на острове.