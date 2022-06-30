Новое исследование показало, как пандемия изменила представление людей о времени

В журнале Science Advances опубликованы результаты исследования, которые показывают, как изменилось представление людей о времени после пандемии COVID-19.

Бразильские ученые наблюдали за 3855 добровольцами, которые заполнили анкеты через 60 социального дистанцирования. Затем анкетирование повторялось еженедельно в течение 15 недель.

Участникам эксперимента нужно было нажимать кнопку, чтобы ученые выяснили, как они ощущают продолжительность разных периодов. 90% участников находились дома в первые месяцы пандемии.

В мае 2020 года оказалось, что 65% участников чувствовали, что время течет медленнее. Они также говорили об отсутствии позитивных эмоций и о чувстве одиночества. Зато у них реже возникало ощущение нехватки времени.

Постепенно ощущение замедления пропадало, но чувство его дефицита не усиливалось, оставалось на прежнем уровне.

Восприятие расширения времени увеличилось на 20 баллов, а ощущение нехватки времени снизилось на 30 баллов.

Авторы исследования считают, что эмоции влияют на то, как ощущается время. По тому же принципу время идет очень быстро в отпуске и медленно, когда человек стоит в очереди.

Единственным демографическим фактором, повлиявшим на результаты, оказался возраст. В начале пандемии у более молодых людей ощущение замедления времени было выражено сильнее.