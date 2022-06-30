Пишулин: Украина предприняла попытку срыва обмена «144 на 144»

Денис Пишулин сообщил о намерениях правительства Украины сорвать обмен военнопленными.

30 июня глава Донецкой Народной Республики Денис Пишулин сообщил о том, что украинский власти пытались сорвать обмен военнопленными украинскими боевиками на солдат армии России и ДНР.

Пишулин также рассказал о том, что вернувшиеся на Родину солдаты РФ сообщили о том, что большинство из них подвергались пыткам ВСУ и содержались в невыносимых условиях для человека.

Напомним, что 29 июня 2022 года по приказу отданному лично президентом РФ Владимиром Путиным был совершён обмен пленными между Россией и Украиной, который прошёл в формате «144 на 144».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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