Пишулин: Украина предприняла попытку срыва обмена «144 на 144»
Денис Пишулин сообщил о намерениях правительства Украины сорвать обмен военнопленными.
30 июня глава Донецкой Народной Республики Денис Пишулин сообщил о том, что украинский власти пытались сорвать обмен военнопленными украинскими боевиками на солдат армии России и ДНР.
Пишулин также рассказал о том, что вернувшиеся на Родину солдаты РФ сообщили о том, что большинство из них подвергались пыткам ВСУ и содержались в невыносимых условиях для человека.
Напомним, что 29 июня 2022 года по приказу отданному лично президентом РФ Владимиром Путиным был совершён обмен пленными между Россией и Украиной, который прошёл в формате «144 на 144».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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