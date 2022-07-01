ЮНЕСКО признало украинский борщ нематериальным культурным наследием

Организация ЮНЕСКО внесла борщ в список культурных наследий, нуждающихся в охране.

Днём 1 июля пресс-служба международной организации ЮНЕСКО сообщила, что с сегодняшнего дня украинский борщ официально признан объектом культурного наследия.

В пресс-релизе сказано, что под охрану подпадает сама культура приготовления украинского борща в мире. Теперь ведомство обязуется защищать украинский борщ от любых информационных и культурных посягательств.

При этом ЮНЕСКО не стало конкретизировать рецептуру приготовления украинского борща, отметив лишь культурно-традиционную составляющую этого блюда.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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