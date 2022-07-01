Вдовиченков рассказал о своих гонорарах съёмок в "Бумере"

Известный российский артист Владимир Вдовиченков вспомнил времена, когда снимался в "Бумере". Артист назвал размер своего гонорара, когда снимался в популярной картине.

Заслуженный артист Российской Федеации Владимир Вдовиченков рассказал о том, какие деньги получил в криминальной драме "Бумер". Этой информацией актёр поделился в рамках новой программы "Кино в деталях".

Вдовиченков сообщил, что картина не обладала внушительным бюджетом, по этой причине артисты не ждали, что получат за участие в ней большие деньги.

Я получил за съемки в "Бумере" 1500 долларов. За весь съемочный период. Мы уже снимали кино. Вдруг приходит директор картины, вызывает нас четверых и дает чистый лист. Нам сказали подписать договор. Там была сумма в 1500 долларов. Я переспросил: "За все?"

Вдовиченков вспомнил, что тогда весь актёрский состав поставили перед фактом. Если кто не соглашался, "до свидания".

После выхода криминальной драмы Вдовиченков был рад тому, что не отказался сниматься в фильме, так как благодаря "Бумеру" проснулся известным актёром.

Со второй частью было всё иначе. Перед съемками продолжения "Бумера" артисту заплатили 20 000 долларов. На такую разницу в гонорарах повлиял и бешеный успех кинокартины и то, что Владимир уже был знаменитостью.

Напомним, что первая часть легендарного фильма вышла в августе 2003 года, а вторая в марте 2006 года.