Минобороны России сообщило о ликвидации около 200 солдат ВСУ под Лисичанском

Пресс-служба российского Минобороны рассказало о положении дел на участке фронта в районе Лисичанска в ЛНР.

1 июля Министерство обороны России провело регулярный утренний брифинг, где сообщило, что за три последние дня российские и луганские войска уничтожили порядка 200 украинских солдат под Лисичанском в результате интенсивных боёв за город.

Также в Минобороны отметили, что вооружённые силы РФ и ЛНР смогли зачистить лисичанский нефтеперерабатывающий завод от присутствия ВСУ, заняв территорию комбината.

По данным посла ЛНР в России Родиона Мирошника, российские и луганские военные прошли примерно треть географической протяжённости Лисичанска.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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