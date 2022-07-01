На Украине урожай пшеницы будет ниже всего на 17%
Не только война в их собственной стране, но и усиливающаяся засуха приводит к значительному сокращению урожая пшеницы в Украине.
По данным конгломерата Baywa, урожай пшеницы в Украине будет слабее, чем в предыдущие годы.
В настоящее время там собирают 22,48 млн тонн мягкой пшеницы, что на 17% меньше, чем в среднем за последние четыре года, заявил в четверг глава Baywa Клаус Йозеф Лутц.
Оценка основана на текущих спутниковых данных. Это показало, что «урожая ниже среднего не избежать», подчеркнул он.
Опубликовано: Тарас Медведев
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