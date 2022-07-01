Московский вуз переименован в честь Владимира Жириновского

Согласно сообщению ТАСС, который ссылается на пресс-службу партии ЛДПР, московский институт мировых цивилизаций теперь носит новое название — институт имени В.В. Жириновского.

Напомним, что политический деятель умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет от мучавшей его долгое время болезни.

Как отметили в партии ЛДПР, решение переименовать вуз они считают оправданным, так как именно Владимир Жириновский является основателем учебного заведения.

Ко всему прочему, в пресс-службе партии подчеркеули, что Владимир Вольфович всегда лично приглашал молодёжь в ИМЦ, так как политик вложил в вуз свою душу.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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