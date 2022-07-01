FT: указ Путина по «Сахалину-2» щелкнул по носу Западу и Британии

Газета Financial Times утверждает, что Путин смог проучить западные страны за недружественное поведение, издав специфический президентский указ по "Сахалину-2".

Информационное издание Financial Times утверждает, что подписанный Владимиром Путиным указ о национализации проекта "Сахалин-2" является ответным актом на недружественные действия Японии, Великобритании и остального Запада.

По мнению публицистов FT, являвшиеся акционерами "Сахалина-2" компании Shell, Mitsui и Mitsubishi не приносили России прибыль, как это делал держатель 50-ти процентов акций "Газпром".

Также эксперты Financial Times подчёркивают, что ключевым моментом в решении Путина является устранение японских партнёров "Сахалина-2" Mitsui и Mitsubishi.