FT: указ Путина по «Сахалину-2» щелкнул по носу Западу и Британии
Газета Financial Times утверждает, что Путин смог проучить западные страны за недружественное поведение, издав специфический президентский указ по "Сахалину-2".
Информационное издание Financial Times утверждает, что подписанный Владимиром Путиным указ о национализации проекта "Сахалин-2" является ответным актом на недружественные действия Японии, Великобритании и остального Запада.
По мнению публицистов FT, являвшиеся акционерами "Сахалина-2" компании Shell, Mitsui и Mitsubishi не приносили России прибыль, как это делал держатель 50-ти процентов акций "Газпром".
Также эксперты Financial Times подчёркивают, что ключевым моментом в решении Путина является устранение японских партнёров "Сахалина-2" Mitsui и Mitsubishi.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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