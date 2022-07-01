МИД РФ: НАТО начало агрессивную гонку вооружений и демонизацию России

Представитель МИД России Александр Грушко утверждает, что военный блок НАТО развернул новую гонку вооружений.

Вечером 1 июля заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сообщил, что страны Североатлантического альянса начали крупнейшую военную кампанию по наращиванию вооружений, фактически возобновив гонку вооружений между СССР и США.

По словам Грушко, в конечном итоге НАТО неизбежно начнёт демонизировать Россию, изображая её коллективным врагом, которого Запад должен уничтожить якобы для всеобщего блага.

Примечательно, что на прошедшем саммите в Мадриде генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО увеличит своё постоянное военное присутствие в Европе до 300 тысяч человек.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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