Spiegel: Литва возмущена решением Евросоюза разрешить транзит в Калининград
Немецкая газета Der Spiegel утверждает, что правительство Литвы выступило против позиции ЕС, разрешившего транзит товаров в Калининград.
2 июля информационное агентство Der Spiegel сообщает, что администрация Европейского союза предписала Литва восстановить транзит товарных грузов в Калининградскую область России, поскольку ранее Вильнюс произвёл торговую блокаду Калининграда.
По данным Der Spiegel, решение Евросоюза воспринимается Вильнюсом как стратегическое поражение и позор, в то время как все негативные последствия антироссийских санкций Литва уже ощущает на себе.
Днём ранее стало известно, что с 18 июня правительство Германии осуществляет давление на администрацию Европейского союза с целью заставить Литву восстановить транзит в Калининградскую область.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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