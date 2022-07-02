Spiegel: Литва возмущена решением Евросоюза разрешить транзит в Калининград

Немецкая газета Der Spiegel утверждает, что правительство Литвы выступило против позиции ЕС, разрешившего транзит товаров в Калининград.

2 июля информационное агентство Der Spiegel сообщает, что администрация Европейского союза предписала Литва восстановить транзит товарных грузов в Калининградскую область России, поскольку ранее Вильнюс произвёл торговую блокаду Калининграда.

По данным Der Spiegel, решение Евросоюза воспринимается Вильнюсом как стратегическое поражение и позор, в то время как все негативные последствия антироссийских санкций Литва уже ощущает на себе.

Днём ранее стало известно, что с 18 июня правительство Германии осуществляет давление на администрацию Европейского союза с целью заставить Литву восстановить транзит в Калининградскую область.