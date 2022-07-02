Президент МОК Томас Бах отрицает получение награды от Путина
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах вдруг занялся опровержением информации о том, что он является кавалером «Ордена Почета».
Орден мог быть вручен Баху президентом Владимиром Путиным по итогам зимних Олимпийских Игр 2014 года в Сочи. Имя спортивного чиновника было в соответствующем указе российского лидера.
С российской стороны было сказано, что немец удостоен награды за «вклад в развитие международного олимпийского движения и заслуги в подготовке российских спортсменов».
Представитель Баха заявил WELT AM SONNTAG, что это заявление было неверным.
«Президент МОК никогда не принимал эту награду и, следовательно, никогда не получал ее», - сообщил он.
Представитель Баха сказал, что в то время МОК узнал о «публичном заявлении» только из СМИ. Награждения орденом не было.
Посольство России в Берлине, которое обычно вручает такие медали гражданам Германии в рамках церемонии, отказалось от комментариев.
Опубликовано: Тарас Медведев
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