Президент МОК Томас Бах отрицает получение награды от Путина

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах вдруг занялся опровержением информации о том, что он является кавалером «Ордена Почета».

Орден мог быть вручен Баху президентом Владимиром Путиным по итогам зимних Олимпийских Игр 2014 года в Сочи. Имя спортивного чиновника было в соответствующем указе российского лидера.

С российской стороны было сказано, что немец удостоен награды за «вклад в развитие международного олимпийского движения и заслуги в подготовке российских спортсменов».

Представитель Баха заявил WELT AM SONNTAG, что это заявление было неверным.

«Президент МОК никогда не принимал эту награду и, следовательно, никогда не получал ее», - сообщил он.

Представитель Баха сказал, что в то время МОК узнал о «публичном заявлении» только из СМИ. Награждения орденом не было.

Посольство России в Берлине, которое обычно вручает такие медали гражданам Германии в рамках церемонии, отказалось от комментариев.