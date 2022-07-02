Вдова Караченцова поделилась неприятной историей об украинцах в Болгарии

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина поведала о скандале с украинцами в гостинице Болгарии.

Людмила Поргина рассказала о том, в действительности к россиянам относятся за границам.

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова не видела в Болгарии предвзятого отношения к себе как к россиянке. На фоне ситуации в Украине она боялась, что её могут притеснять и отнять её недвижимость за рубежом, но опасения оказались напрасными.

Неприятные ситуации в связи со спецоперацией в Донбассе все же случаются.

Заслуженная артистка России рассказала, что в Болгарии, где она как всегда находится летом, сегодня отлично. Правда, цены взлетели, фрукты и бензин очень дорогие, но даже эти траты не способны испортить впечатление от отдыха.

Русских здесь не притесняют: все живут очень мирно. Болгары нас любят: все улыбаются, здороваются. Очень доброжелательное отношение! Были, правда, выступления в одной гостинице от украинцев: "Русские, пошли вон отсюда. Это наша территория. Мы вступили в Евросоюз. Тут же вызвали полицию и они успокоились.

Доброго отношения актрисы к украинцам этот случай не изменил. Поргина говорит, что с украинцами у неё "все отлично".

Со своими приятелями она по-прежнему замечательно общается, целует и обнимает их при встрече. Связи с хорошими знакомыми не оборвались, несмотря на сложный период во взаимоотношениях двух соседних государств.