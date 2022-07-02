Вдова Караченцова поделилась неприятной историей об украинцах в Болгарии
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина поведала о скандале с украинцами в гостинице Болгарии.
Людмила Поргина рассказала о том, в действительности к россиянам относятся за границам.
Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова не видела в Болгарии предвзятого отношения к себе как к россиянке. На фоне ситуации в Украине она боялась, что её могут притеснять и отнять её недвижимость за рубежом, но опасения оказались напрасными.
Неприятные ситуации в связи со спецоперацией в Донбассе все же случаются.
Заслуженная артистка России рассказала, что в Болгарии, где она как всегда находится летом, сегодня отлично. Правда, цены взлетели, фрукты и бензин очень дорогие, но даже эти траты не способны испортить впечатление от отдыха.
Русских здесь не притесняют: все живут очень мирно. Болгары нас любят: все улыбаются, здороваются. Очень доброжелательное отношение! Были, правда, выступления в одной гостинице от украинцев: "Русские, пошли вон отсюда. Это наша территория. Мы вступили в Евросоюз. Тут же вызвали полицию и они успокоились.
Доброго отношения актрисы к украинцам этот случай не изменил. Поргина говорит, что с украинцами у неё "все отлично".
Со своими приятелями она по-прежнему замечательно общается, целует и обнимает их при встрече. Связи с хорошими знакомыми не оборвались, несмотря на сложный период во взаимоотношениях двух соседних государств.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Овощи, которые еще можно успеть посадить в июне - и будет полноценный урожай
Не всегда получается успеть высадить овощи в срок, причины могут быть разные: холодная весна, ранние посевы вышли неудачными, да и просто банально нехватка времени. В июне еще можно все исправить и добиться хорошего результата.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Пушков: Запад проглотил ересь про Бандеру от посла Украины в Германии
Водители в Нидерландах будут платить налог за каждый пройденный на своем авто километр
Спецназ России уничтожает диверсантов ВСУ из бесшумных миномётов «Галл»
Опасное угощение для муравьев из банановой кожуры
Акула убила туристку из Австрии на египетском курорте Хургада