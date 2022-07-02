Собчак снова уезжает из России: на этот раз блондинка сделала выбор в пользу Турции

Самая известная в России блондинка Ксения Собчак решила покинуть родину. Знаменитость отправится в Турцию.

Журналист, блогер и телеведущая Ксения Собчак намерена обеспечить себе "расслабленный семейный отдых".

Теледива Ксения Собчак объявила о намерении покинуть Россию. После объявления о спецоперации светская львица провела долгое время в Израиле, а сейчас ее вновь потянуло за границу. Сейчас знаменитость выбрала Турцию. Об этом она поведала на странице в социальной сети, которая запрещена в России.

Лично у меня Турция много лет ассоциировалась с моими первыми поездками на отдых: начало нулевых, Анталия, All Inclusive — ну вы поняли. Но в Турции уже давно все изменилось: классные отели, сервис очень крутого уровня, идеально для расслабленного семейного отдыха с детьми.

Собчак отметила, что пребывает в восторге от красивых строений, которые можно наблюдать на южном побережье Эгейского моря. Видимо, именно там знаменитость и намерена отдохнуть и расслабиться.

Поэтому в этом году "возвращаемся к корням" - едем в Турцию.

Не все интернет-пользователи разделили мнение Ксении по поводу курорта. Для кого-то такой отдых - давно прошедший этап жизни. Для кого-то такой "релакс" не по карману.

Отдых в Турции ассоциируется с давно прошедшим этапом в жизни. Время такое сложное для всех. Находясь в таком красивенном месте, я все время что-то решаю, продумываю, работаю. Это лето явно не для отдыха. Не время…

Кто-то в Турцию едет, а кто-то на карьер в Дзержинку… Ксюха, надо ближе к народу быть, как Кириенко, вчера приехал к простым работягам и волонтерам, чтоб поддержать, а вы когда так просто без денег приезжали кого-то поддержать?

Ранее сообщалось, что Кунцевский суд столицы не принял иск 9 истцов к Ксении Собчак из-за ее интервью с основательницей "Марафона желаний" Еленой Блиновской.