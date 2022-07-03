Лукашенко: Беларусь будет поддерживать Россию в борьбе с нацизмом
Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь поддерживает и будет поддерживать братскую РФ в борьбе с нацизмом.
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на мемориальном комплексе «Курган Славы» выссказал своё мнение касательно упрёков западных стран о том, что Беларусь является единственной страной, которая поддерживает специальную военную операцию Российской Федерации.
Лукашенко заявил, что Россия для беларусов самое близкое государство в мире, поэтому Беларусь полностью солидарна с Россией в её желании защитить свой народ от надругательств Запада. Александр Лукашенко убедил общественность в том, что Беларусь никогда не прекратит оказывать поддержку РФ в её борьбе с нацизмом.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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