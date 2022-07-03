Дональд Трамп снова может стать президентом США

Газета New York Times сообщает, что экс-президент США Дональд Трамп снова выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства. Выборы американского лидера пройдут в 2024 году.

Аналитики считают, что столь ранее выдвижение кандидатуры Трампа на пост президента призвано «защитить его от потока пагубных разоблачений». В частности, речь идет об инциденте в начале 2021 года, когда сторонники экс-президента ворвались в Капитолий в попытке остановить ратификацию результатов прошлых выборов.

По данным газеты, команда Трампа активно создает основную инфраструктуру для предвыборной кампании. При этом старый сын экс-американского лидера пытается отговорить отца от решения снова стать президентом.

Трамп-младший считает, что не стоило объявлять об участии в выборах настолько рано. Тем не менее, похоже, столь ранее выдвижение действительно попытки избежать разбирательства по «штурму Капитолия».

Напомним, сейчас в Палате представителей Конгресса США проходят слушания по делу о беспорядках 6 января 2021 года в Капитолии. Дональд Трамп обвинил спецкомитет, который расследует нападение на Капитолий в том, что он пытается сфальсифицировать ход событий.