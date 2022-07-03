Американцы испугались китайской высадки на Луне

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Билл Нельсон заявил, что Китай желает «захватить» Луну.

Билл Нельсон уверен, что «космическая программа КНР на самом деле — военная». По его словам, в скором времени Китая будет обучать своих астронавтов разрушать иностранные спутники с целью захвата земного спутника.

В России по этому поводу уже начали шутить, мол, США боятся, что пока они колонизирует Украину, кому-то может достаться территория Луны, которая куда более перспективная.

Впрочем, опасения главы NASA вырастают не на пустом месте. Дело в том, что Китая чуть ли не единственная страна, которая не до конца соглашается с концепцией «общего космического пространства». Кроме того, КНР проводит независимые исследования.

Большинство якобы независимых исследований Китая закрыты. То есть, они имеют либо политические цели, либо действительно военные. С другой стороны, сложно представить, каким способом Китай сможет в одиночку захватить совсем неизменное пространство.