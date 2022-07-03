Лукашенко: войска Беларуси взяли линию обороны
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что уже давно принял решение об участии РБ в спецоперации на Украине.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступил у Кургана Славы по случаю Дня Независимости страны.
Белорусский президент заявил, что еще в первый день российской специальной военной операции на территории Украины принял решение об участии в ней РБ
Однако, стоит отметить, что в словах президента не было и намека на ввод белорусской армии в соседнюю страну.
По словам Александра Лукашенко, участие Беларуси заключается в недопущении "удара в спину российским войскам"
Он добавил, что войска Беларуси заняли линию обороны, чтобы не позволить войскам НАТО напасть на Россию.
Опубликовано: Николай Скира
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