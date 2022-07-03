Глава МИД Британии Трасс не согласилась со словами Джонсона по поводу Путина и женщин
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокомментировала заявление премьер-министра Бориса Джонсона, который сказал, что женщина на месте Путина не начала бы спецоперацию.
Глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс 3 июля заявила, что женщины имеют такие же возможности творить зло, как и в мужчины.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, если бы президент России Владимир Путин был женщиной, то он бы не начал специальную военную операцию против Украины.
Глава правительства Британии заявил, что Путин является «идеальным примером токсичной маскулинности».
Сам Путин сказал, что это сравнение является некорректным, ведь Маргарет Тэтчер, когда была премьером Британии, начала войну против Аргентины за Фолклендские острова.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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