МИД Великобритании не согласился с мнением премьер-министра о Путине

Глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс не согласилась с позицией премьер-министра страны Бориса Джонсона о президенте России Владимире Путине.

Трасс отметила, что даже если бы президентом в России была женщина, она все равно могла бы начать специальную военную операцию в Украине. Ее слова с таким мнением приводит французская газета Journal du Dimanche.

По словам главы британского МИД, женщины обладают «такой же способностью творить зло, как и мужчины». По этой причине она не согласна с позицией Бориса Джонсона о женщинах-президентах России или любой другой страны.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что если бы в России была женщина-президент, то она не начала бы спецоперацию в Украине. Он также пофантазировал на тему президента в женском образе в России.

Фразу британского коллеги прокомментировал российский лидер Владимир Путин. По его мнению, «она не очень корректная». Он напомнил про события в новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых действий против Аргентины за Фолклендские острова.